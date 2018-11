Daniel Arcucci: "Lo vi emocionarse varias veces a Nico, tiene un talento natural para correr"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Daniel Arcucci dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras correr junto a Nicolás Cabré la maratón de 42 K de Nueva York. Tras la carrera, el actor lloró de la emoción.





"Corro desde que tengo memoria, me entrenaba para jugar al fútbol corriendo. Pero en 2007 empecé con carreras de calle y a partir de 2012 por cuestiones muy personales empecé a correr distancias largas. Corro cuando estoy mal para estar bien y corro cuando estoy bien para estar mejor. Es algo que rejuvenece, energiza y ya llevo diez maratones. He corrido por todo el mundo", comentó el periodista deportivo en exclusiva sobre su pasión por el running.







"Noté que correr le pegó (a Cabré) de una manera como a todos. Había dejado de fumar y vio que enfrente de donde dejaba a su hija en el colegio había gente corriendo y corrió y le gustó mucho. Advierto en él que tiene un talento natural para correr".





"En esa media maratón de Rosario, de 21 KM, con Nico largamos juntos y le dije que vayamos tranquilos. Arrancamos y notaba que estaba mejor que yo, que le sobraba para ir más rápido y cuando iban 16 KM le dije que vaya que estaba mejor e hizo el final de la carrera solo con un gran ritmo y sin haber dormido porque venía de trabajar, de dos funciones de Sugar y viajó a la noche. Evidentemente tiene una condición natural pero además se entrena y se cuida", recordó Daniel.









Emocionado hasta las lágrimas, Nico Cabré le dedicó unas palabras a su hija Rufina y a Laurita











Y destacó: "Nico trabaja muchísimo todo el día, graba mucho y empezó con esto ya en Sugar. Y siempre se hace un espacio para correr, no es fácil eso. Siempre uno elige la hora ideal. Él termina de grabar todo el día y se va a correr. Su entrenador, Leo, fue muy importante. Lo fundamental es que se cuida y se entrena y acá en Nueva York disfrutó muchísimo".

"Nico estuvo atento a todo el mundo y se sacó fotos con todos. Lo vi emocionarse varias veces. Cuando fuimos el día previo a ver el lugar de llegada lo vi emocionarse. La verdad que eso es lo que me encantó, yo no lo conocía a Nico y fue una emoción genuina que vivimos todos los que corremos, es un respiro y un lugar donde vos te encontrás con vos mismo. Me pareció un pibe genial y sencillo. Compartimos el cuarto y siendo súper famoso no tuvo ningún problema", finalizó el periodista.