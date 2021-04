Daniel Aráoz amenazó con irse de "MasterChef Celebrity": "Estoy shockeado"

En la noche del jueves, un desafío de "MasterChef Celebrity" dejó boquiabiertos a los participantes cuando el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis les anunciaron que debían preparar caracoles de tierra que estaban dentro de una pecera vivos.

"Estoy completamente shockeado", dijo Daniel Aráoz, quien le propuso al conductor del certamen, Santiago Del Moro, irse directamente a la gala de eliminación.

LEER MÁS Damián Betular casi se ahoga con un chiste de Daniel Aráoz: “Casi se muere”

"Yo particularmente no tengo ningún problema de pasar a la gala de eliminación. Es una prueba que me sobrepasa. No sé qué hacer, honestamente, lo digo de todo corazón”, agregó el actor cordobés.

“Me supera, no voy a poder hacer esta prueba”, siguió Aráoz y fue Carmen Barbieri quien le ofreció su ayuda. “¿Puedo ayudarlo? ¿Puedo hacer yo el hervor y dártelos después?”, preguntó la capocómica y la producción lo aceptó. “A mí me da un poquito de impresión y capaz que le pido una ayuda”, agradeció, ya más calmado por el gesto de la actriz.

LEER MÁS Daniel Aráoz, el séptimo eliminado de "MasterChef Celebrity 2": "Siento alivio porque..."