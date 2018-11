Daniel Angelici en "América Noticias" y Rodolfo D´Onofrio en "Debo decir": El pacto que se rompió

Después de un fin de semana para el olvido por la fallida final de la Copa Libertadores entre River y Boca, los presidentes de ambos clubes dejaron en claro en la pantalla de América que el pacto firmado a las 19 horas del sábado ya está roto.





Daniel Angelici habló con Paulo Vilouta en "América Noticias" y expresó que espera que el Tribunal de disciplina de la CONMEBOL mida con la misma vara que los sacó de esta copa hace dos años con el gas pimienta.





Por la noche, Rodolfo D´Onofrio habló con Luis Novaresio y dijo no entender el rotundo cambio de parecer del directivo de Boca y que, el martes en Paraguay, escuchará sus argumentos.









"Yo no cambio de opinión. Soy una persona que piensa de una manera. No me voy a desdecir de lo que dije en todos los años que llevo dentro del club. Tengo una escuela de muchos años de fútbol y los partidos se ganan dentro de la cancha. Dicho esto, también tengo la responsabilidad de hacer lo que corresponde en una institución que es hacer las presentaciones necesarias para defender los intereses de mi club. Eso fue lo que hice. Independientemente de lo que yo pueda pensar".





"Acá decide el tribunal de disciplina de CONMEBOL. Es un tribunal autónomo con integrantes de distintos países. Me molesta que hayan filtrado el pacto que firmamos. Ayer necesitaba que el partido no se juegue. Y ver cómo estaban mis jugadores. También eran las 7 de la tarde y había 60 mil personas en un estadio. Yo no tenía ganas de discutir. Decía que fue una piedra pero yo quería llevarme a mi plantel. Que el cuerpo médico a la noche siguiera revisándolos. Para mí la integridad física de los jugadores es más importante que todo. A nosotros, hace dos años y medio, en un hecho similar nos descalificaron. Nosotros pedimos jugar los 45 minutos que faltaban en un estadio vacío y la CONMEBOL, el mismo tribunal nos descalificó del torneo. Pedimos la misma vara".

Embed



Rodolfo D´Onofrio en "Debo Decir"





"Con la confianza que tengo con el Tano... ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo que ayer a las 7 de la tarde acordamos lo que acordamos y ahora se dio vuelta todo de golpe. ¿Qué ocurrió? Seguro que tendrás tus explicaciones y las voy a escuchar con todo respeto para encontrarle una solución a esto porque se está eligiendo un camino equivocado. Mi posición más que indeclinable es la lógica, después el que decide se llama CONMEBOL. Pero yo no veo ningún motivo, en tanto y en cuanto, se garantice la seguridad".





"No hay ninguna posibilidad de que le den por ganado el partido a Boca. Si sucede será una vergüenza absoluta y total, una de las más grandes traiciones que puede hacer alguien".





"River no puede prohibirles a los socios que estén afiliados al club o saquen sus entradas. ¿Por qué alguno de ellos tenía tantas juntos y cómo las consiguió? Eso es lo que debe averiguar la Justicia y estamos a disposición para que lo haga"

"No me cabe ninguna duda y hasta lo reconoció el jefe de la Ciudad de Buenos Aires que hubo un error por parte de la seguridad. ¿En qué se falló? Se lo dejo a los expertos"

"La agresión al micro de Boca ocurrió antes de llegar al cordón de seguridad. Como dijo el chofer, fue una impericia absoluta. Lo mínimo que se puede hacer es tener a la gente a al menos 30 ó 40 metros de distancia. No se colocaron los fenólicos en la calle que siempre están; hubo muchos errores. La diferencia con el operativo entre sábado y domingo fue abismal: el domingo parecía que iba a estar el G20 en River"

Embed