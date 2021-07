Daniel Ambrosino: "Me subió la presión, me medicaron y tengo que hacer reposo"

En medio de varios rumores sobre su repentina ausencia en la pantalla de América, Daniel Ambrosino dialogó con PrimiciasYa.com y aclaró qué fue lo que pasó.

El periodista de "América Noticias" y de "El show de los escandalones" contó que "el miércoles a la noche me sentí raro, me tomé la presión en casa y tenía la presión alta. El jueves fui al canal y tenía el turno con el médico a las 18:45 y no llegué a salir al aire ese día porque tenía que ir al médico".

"El médico me revisa y me da una medicación, y me recomendó no ir el viernes. El domingo yo ya avisé al mediodía que no iba a El show de los escandalones porque tengo reposo de 72hs, o sea regreso el miércoles recién al noti", añadió Ambrosino.

Y luego remarcó: "No es nada grave ni de otro mundo. Tampoco me descompensé y no fue un pico de presión. Me subió un poco la presión que podría ser por stress o alguna comida, o una seguidilla de comidas con mucha sal, no sé".

Recordemos que desde que se fue de "Intrusos" el año pasado, Daniel Ambrosino es panelista de "El show de los escandalones" y columnista de espectáculos "América Noticias a las 19", el noticiero que conducen Rolando Graña y Soledad Larghi.

