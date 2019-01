Daniel Ambrosino está internado desde esta mañana por un cuadro de diverticulitis en la Clínica Bazterrica de Palermo.





"Intrusos" (América TV) fue originado por un fuerte dolor estomacal y abdominal, con mucha inflamación. El cuadro que presenta el periodista y columnista defue originado por un fuerte dolor estomacal y abdominal, con mucha inflamación.





"Ayer a la noche no podía más del dolor en el abdomen, vine a la guardia y quedé adentro. Tengo un cuadro de diveticulitis, me dijeron después de revisar todos los estudios", le contó Ambrosino a PrimiciasYa.com.





"Algo que debo haber comido que me hizo mal. Ya el domingo a la tarde empecé con molestias. Ayer hice Intrusos, después el programa de radio e iba a ir a Polémica en el bar ya que me invitaron para hablar de la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro, pero cuando salí de la radio me fui a la clínica, no aguantaba más", detalló.





Por último, dijo: "Hoy seguiré internado. Y mañana si el cuadro mejora podría pasarme a medicación ambulatoria porque ahora es todo vía endovenosa".





Punta del Este, donde pasó con Andrea Estévez de lunes a viernes en Radio El Mundo. Ambrosino se había tomado unos días de vacaciones en, donde pasó con amigos el Año Nuevo. Y desde hace unas semanas hace su programa de radio conde lunes a viernes en