Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Daniel Agostini recibió el premio a mejor álbum artista masculino tropical por su último material, "Parte de tu vida". PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Agostini, con más de veinte años de trayectoria en la movida tropical, quien explicó sobre este reconocimiento a su trabajo. recibió el premio a mejor álbum artista masculino tropical por su último material,se contactó en exclusiva con, con más de veinte años de trayectoria en la movida tropical, quien explicó sobre este reconocimiento a su trabajo.





"La verdad que fue una hermosa noche y con felicidad de compartir el escenario con una orquesta tan maravillosa, fue una cosa hermosa que me haya tenido en cuenta para este premio Gardel en su aniversario 20 junto a tantos otros artistas tan grosos. Fue una fiesta de verdad y la pasé bárbaro en todos los sentidos", comentó el artista.

Embed Una publicación compartida por Daniel Agostini Oficial (@danielagostinioficial) el 30 de May de 2018 a las 6:20 PDT



"El premio no es mío, lo comparto con mis compañeros y lo digo de corazón, no me sentía ganador, no porque no quiera ganarlo, sino porque yo soy sencillo y me gusta compartirlo con mis colegas y compañeros y amigos, esa unión que nos caracteriza. A Diego Ríos y su papá Antonio los conozco hace tiempo y tenemos una hermosa amistad. Con el Pepo nos conocemos hace muy poco tiempo y nos mandamos mensajes seguidos. Quise compartir el premio con toda la movida tropical. El obsequio, el galardón en sí, es un premio de todos". Y añadió sobre el reconocimiento recibido y sus compañeros de terna:

Embed Una publicación compartida por Daniel Agostini Oficial (@danielagostinioficial) el 30 de May de 2018 a las 6:05 PDT



Gonzalo sobre Nazarena Vélez, Daniel comentó: "Gonza está en una edad maravillosa de la adolescencia donde declaraciones que él manifiesta son respetadas por mí, no me puedo meter en sus pensamientos. Es un tema con su mami, que son cosas que hablé con él en la intimidad y me dijo: 'papá, es lo que siento', y punto, es respetado eso que piensa porque es mi hijo". Consultado sobre las declaraciones de su hijosobrecomentó:

nazarena velez chyno agostini.jpg



"Él tiene su opinión formada y yo no puedo ir en contra de eso o inculcarle lo que sienta. Estamos en una edad donde Gonzalo, el Chino, está incursionando en su carrera musical y yo como padre lo acompaño para que no le pase nada en ese ámbito, lo cuido como hijo. El buscó ese apoyo en mí en cuanto a su carrera porque soy del palo de la música y lo acompaño en todo a lo que refiere lo laboral como padre, para que nadie pueda perjudicarlo en cuanto a contratos y nadie le falle en nada. Pienso que estando la presencia del papá cuidando al hijo no le va a pasar absolutamente nada a nivel laboral", argumentó.

Embed Los amoooooooo!!!! Una publicación compartida por Daniel Agostini Oficial (@danielagostinioficial) el 8 de Oct de 2017 a las 11:18 PDT







"Después lo que expresó es una cuestión de él con la mamá y luego ella puso un mensaje en Twitter, es una cuestión de ellos dos. Yo no me meto, me mantengo al margen, neutral, con tranquilidad y equilibrio, priorizo que florezca siempre el amor, siempre manteniendo un perfil y quiero mantenerlo: estar tranquilo y que las familias estén bien. Gonza tiene su forma de ver las cosas y yo no me voy a meter, no puedo decir si está bien o mal: son cosas de madre a hijo", finalizó Agostini.