Daniel Agostini: "El Chyno compone las canciones y en distintos géneros sigue los pasos del papá"

Gonzalo "El Chyno" Agostini presentó la canción "Vampire" con un jugado video clip en la plataforma de Youtube. presentó la cancióncon un jugado video clip en la plataforma de





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con se contactó en exclusiva con Daniel Agostini , padre del joven, quien comentó sobre este lanzamiento musical de su hijo.

"Primer trabajo con él en conjunto yo como productor general, estoy acompañando a mi hijo como artista del género, afirmándole la carrera y haciendo bases sobre algo firme, con un contexto de laburo de respeto y conducta, de llevar el ejemplo del papá", comentó el artista tropical.







"En lo artístico tiene mucho potencial y es autor de sus propios temas, tiene muchas ideas lindas. Estamos en la primera etapa de su carrera con la primera presentación oficial, buscando apuntalarlo a una carrera de continuidad".





"Un punto fundamental que tiene él es que compone las canciones como Vampire y muchos temas más que los estamos procesando de a uno. Ya en unas semanas estamos lanzando otro tema más con audiovisual. Es un grupo de gente que estamos todos laburando para él", añadió.

Y fundamentó: "A mi hijo le gusta esa música porque es un género que se le facilita para componer, es un género urbano, como le dicen ellos. El hecho de no entender en las palabras ese género no quiere decir que no lo pueda asesorar en lo musical y casi todo se maneja en decisiones mías desde la producción. Somos un grupo de gente trabajando por un mismo fin: hacer del Chyno un artista importante en Argentina y el mundo, porque ese tipo de música se escucha en todo el mundo. La calidad del video es a nivel internacional, después el visto bueno o veredicto, como a todo artista de todos los géneros, lo dirá el público".

"Queremos que como cantante de trap, género que él eligió, sea reconocido y un artista que pueda salir a recorrer escenarios con sus temas y su propio ángel. Estoy muy orgulloso porque supo encontrar el camino que él eligió con respecto a la música. Es un gran pibe y sano, un hijo al que amo con toda mi alma. Estamos esperanzados en que la gente le de el visto bueno. En cada momento de mi vida le agradezco a mi gente por el apoyo incondicional de estos más de veinte años y un 24 de junio de 2018 comienza la cerra de mi hijo Gonzalo, el Chyno, con una felicidad enorme de que sigue, en distintos géneros, los pasos del papá", finalizó el cantante.



