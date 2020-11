Dani la Muerte niega haberle pegado a Ulises Jaitt: "No lo toqué en absoluto, nada que ver"

El fin de semana, Ulises Jaitt manifestó su indignación y enojo a través de las redes sociales por un hecho que sostuvo vivió el domingo a la madrugada.

El hermano de Natacha Jaitt aseguró que el guardaespaldas Daniel Díaz León, alias Dani La Muerte, lo golpeó sin ningún motivo en un boliche del barrio de Palermo.

"Me acaba de pegar Dani 'La Muerte' sin razón. Me desmayé y mi amigo me reanimó", escribió en su cuenta de Twitter. "Estoy muy dolorido. Caí y me di la cabeza contra el piso. Este personaje violento ya tiene antecedentes, y sin embargo en este bar le dan trabajo", señaló.

Y después, agregó: "Hoy fui yo, que por suerte tengo una voz fuerte en las redes sociales, pero, ¿cuánta gente fue víctima de este ser? ¿Y si me mataba?".

Además, Jaitt también realizó la denuncia formal. PrimiciasYa.com accedió al escrito policial, y allí se informa que el episodio sucedió en un boliche del barrio de Palermo, que actualmente funciona como bar.

"Sin mediar palabra y sin motivo aparente, le propinó un golpe de puño sobre el pómulo derecho, provocando que el mismo perdiera el equilibrio y cayera pesadamente en el suelo, perdiendo la conciencia unos minutos", se explica en la denuncia por "lesiones leves".

Ulises dejó la causa en manos de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 5, a cargo del Dr. Oscar Díaz.

PrimiciasYa.com también habló con Dani La Muerte quien negó rotundamente haberle pegado a Jaitt: "No lo toqué en absoluto, nada que ver. Yo me enteré recién anoche de todo esto. Lo saqué a él como a todo el mundo a la 1 de la mañana porque a esa hora se corta todo por la pandemia. Me sorprende todo esto, el domingo estuve todo el día de abuelo con mi nieta de 8 meses en casa, relajado. Mi abogado me dice que no hable y me molesta porque yo no tengo nada que ver".

Este portal también hablo con el abogado de Dani, Martín Francolino, quien señaló: "Ahora vamos hacer la presentación de manera virtual. Vamos a pedir un dosaje de sangre urgente para Ulises. Y una denuncia de extorsión porque hay muchos testigos que diciendo que él pedía plata a cambio de no hacer la denuncia. Una denuncia que deberá probar ahora lo que manifiesta en cuanto a que Dani le pegó. Dice que fue a las 2am cuando INK cerró a la 1. Se fue a el kiosco de la esquina que voy a pedir el domo y compro champagne y Speed y se fue a una fiesta clandestina en una casa... De ahí salio e hizo la denuncia en una comisaria de la zona donde fue a la fiesta".

