Dani La Chepi reveló qué hará con el dinero si llega a ganar "MasterChef Celebrity": "Lo voy a..."

Dani La Chepi es una de las participantes que llegó cantando bajito a "MasterChef Celebrity", y ahora se perfila como una posible candidata a ganar la segunda edición del programa conducido por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe.

Junto a Alex Caniggia, Cande Vetrano, Georgina Barbarossa o Claudia Fontán, La Chepi se convirtió en una participante de muy alto perfil. Y lo más importante, cuenta con el cariño y el apoyo de la gente, un ingrediente fundamental a la hora de medir chances efectivas de quedarse con el premio de $1.200.000 mas el exclusivo curso de gastronomía. Porque bien sabemos que un reality es un show, y no necesariamente debe ganar quien mejor cocine.

Así, en las últimas horas Daniela Viaggiamari, tal el verdadero nombre de la actriz, cantante e influencer, habló de las posibilidades concretas de alzarse con el trofeo de "MasterChef Celebrity 2" en una distendida charla con Pilar Smith en "El Espectador", ciclo que conduce la periodista en CNN Radio.

LEER MÁS Dani La Chepi contó la fórmula del amor para perdurar en el tiempo con su novio recolector de basura

Si bien la viene remando hace tiempo, laboralmente hablando, ahora que atraviesa un buen momento confió "si gano, la plata la voy a donar", aunque no aclaró a quién.

Al parecer la gastronomía es un arte al que le está agarrando la mano y mal no le va. "Esto se me volvió como una enfermedad. Ahora estoy todo el día googleando recetas y fijándome, por ejemplo, si la manzana va bien con el cerdo, o cosas de ese tipo. Estoy re cebada. No sabía nada de cocina, nada eh, y ahora siento que estoy aprendiendo. De a poquito" , explicó La Chepi.

LEER MÁS Gastón Dalmau se emocionó al hablar de su amistad con Rochi Igarzabal: "Ella va a estar al lado mío toda la vida"