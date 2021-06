Dani La Chepi retó a Alex Caniggia tras su polémica salida de "MasterChef Celebrity"

El domingo pasado, Alex Caniggia no se presentó a "MasterChef Celebrity" (Telefe) y no justificó su ausencia a la producción del programa que conduce Santiago del Moro.

Por tal motivo, el jurado informó que junto a la producción había tomado la decisión de descalificarlo. Sin embargo, Charlotte Caniggia también señaló que eso no fue así.

"Él renunció, no fue descalificado, por lo que yo sé. Se fue porque quería irse, decidió no estar más... Estuvo muchos meses", remarcó la hermana de Alex en "Hay que ver" (El Nueve).

Luego detalló el motivo que llevó a que el mediático tome la decisión de dar un paso al costado y contó cómo quedó su vínculo con la producción. "Renunció porque como que se cansó un poco, creo. Pero quedó todo bien con la producción y no hay ningún problema", reveló.

Y ahora, también consultada sobre qué le pareció la decisión de su compañero de certamen, Dani La Chepi admitió que retó a Alex por lo sucedido.

"Le escribí y le dije 'vos sos un estúpido' y me contestó que no iba a tener una salida normal porque es un chico sin escrúpulos", contó en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina", y agregó: "Salió de la manera en que él iba a salir, salió de la manera Caniggia. Alex tuvo la dicha de ser un chico rico".

Por otro lado, la instagramer se aventuró a decir quién le gustaría que gane la competencia. "Georgina es mi preferida de acá a La Quiaca, es como mi mamá, ojalá gane. Para mí va a ganar Candela y me gustaría también que gane Candela porque está muy comprometida, pero si me decís qué comida me gustaría comer, es la de Georgina, es lo más", aseguró.

