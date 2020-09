El enojo de Dana, la subcampeona de "El gran premio de la cocina": "Hubo cosas que..."

El viernes pasado se llevó a cabo la final de la octava edición de "El gran premio de la cocina" y el escándalo se apoderó del reality gastronómico que conducen Carina Zampini y Juan Marconi.

El jurado dio como ganador a Matías Mitolo, dejando en el segundo lugar a su competidora, Dana Martucci quien, apenas se enteró que había perdido, dio media vuelta y abandonó el estudio.

Este lunes en "Intrusos", la participante dijo que aunque "Matías no es que no se lo merezca hubo cosas que no fueron justas" y dio a entender que habrían armado todo de antemano. "Algo raro estaba pasando, no sé si el ganador estaba de antes", explicó.

"Por ahí yo lo entendí mal y toda la gente lo entendió igual que yo. No fue desde ese día la decisión, hubo varios días anteriores que había cosas que no iban bien, incumpliendo las reglas del programa. Cosas que no se podían hacer y que se hicieron", indicó Dana, quien una vez finalizada su participación en una transmisión de Instagram dijo sobre Christian Petersen y Felicitas Pizarro que "si no fuesen el jurado los mandaría a cagar".

"En privado hice el descargo y mucha bola no me dieron", explicó sobre cuando notó que algo andaba raro y decidió hablarle a la producción. En la final, ella sugirió que por las devoluciones que le hicieron, el resultado quizás debería haber sido otro: "En las devoluciones y todo lo que iban diciendo no me marcaron ningún error y al ganador si. No me considero una mal perdedora. Ya estuve y no me fui mal ni me enojé con nadie".

Al ser consultada sobre el rol de Juan Marconi y Carina Zampini, Dana comentó que con ellos en el momento no hubo tantos problemas, pero que después algunos seguidores suyos le hicieron notar cosas: "Hay momentos que no me causaba gracias el trato. Igualmente soy una agradecida. Cuando uno lo ve cuando pasó uno empieza a ver por ahí cosas que me dolieron o que no estuvieron buenas".

Por último, señaló: "Hubo cosas que no se cumplieron como deberían, por ahí para otra persona es una boludés, pero era mi futuro".

