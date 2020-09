Damián de Santo fue denunciado por usurpar terrenos en Córdoba

Esta semana Damián de Santo fue noticia tras que los incendios, que afectan las sierras de Córdoba, casi consuman su complejo turístico donde vive desde hace unos 20 años. El actor de 51 años fue protagonista de esa lucha y se lo vio defendiendo su lugar de la localidad de Villa Giardino con mangueras de agua.

A unos días de eso, apareció Lucas Berubi que asegura que esos terrenos eran propiedad de su bisabuelo y el actor los ocupó de forma irregular. "Estoy impactado después de tantas mentiras. No salimos a hablar porque no era nuestro interés. Pero después de todo lo que se vio la semana pasada, nos da un poco de cosa. No puede ser que esté usurpando un lote desde 2007. Es un lote que había comprado mi bisabuelo", aseguró esta persona a “Confrontados”, El Nueve.

"Él siempre reconoció que estaba usurpando las tierras. Porque él quiso escriturar, poner a su nombre este lote en 2008, y le dijeron 'este lote tiene dueño'. Y les dieron nuestro datos", reveló.

"Hubo una propuesta económica y no fue de mi interés. Molestó que lo haya hecho sin pedir permiso. Si lo hacía antes de construir y en mejores términos era otra historia. Antes de iniciar la demanda lo llamé y no nos pusimos de acuerdo. Me dijo 'prefiero pagar abogados", afirmó Berudi, que mostró las escrituras del terreno.

"No sé con autorización de quién lo hizo", reclamó el joven y contó: "La verdad que no lo sé. Pero es un monto pagable, es accesible. Es más, la primera oferta que tuvimos fue irrisoria y la nuestra fue accesible, porque no queríamos entrar en conflicto".

"Nosotros siempre pagamos todos los impuestos. Pero ahora él se anticipa y nos saca la boleta para pagar primero", dijo sobre la disputa: "De mi lado siempre hubo predisposición y del otro lado no encontramos lo mismo".

