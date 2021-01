Damián de Santo y el coronavirus: "Prefiero salir de mi casa y contagiarme a morirme de angustia"

Tras el incendio en Córdoba, que casi consume el complejo turístico que tiene en Villa Giardino, Damián de Santo habló este jueves en "Intrusos", América, y dio su opinión sobre el coronavirus y aclaró que hoy en día no se vacunará en caso de no ser obligatorio.

"Esto si sigue así explota el mundo, psicológicamente afecta un montón. Si no, no vamos a laburar nunca más. Yo te digo la verdad: prefiero salir de mi casa y contagiarme, a morirme de angustia y arruinar a mi familia por la amargura que le genero a mis hijos", indicó el actor.

Y fundamentó: "A mí me gustaría un poco más de información del ANMAT y la OMS, que se hagan las pruebas pertinentes".

"Si es obligatorio vacunarse me vacunaré pero voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos porque quiero que tienen más futuro que yo y que esperen a ver qué me pasa a mí con la vacuna", amplió Damián. Y aseguró: "Hoy no me vacuno, espero".

