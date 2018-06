Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Los Martín Fierro los vivo con mucha expectativa, es la fiesta más linda que tiene la televisión. En la previa siempre se filtran algunos posibles resultados pero no siempre son reales, no hay que darle bola a todo lo que pasa. Obviamente prefiero que no trasciendan, más allá de lo que uno puede suponer porque son los grandes candidatos a ganar, pero no está bueno que se filtren porque le quita atractivo a la fiesta", comentó Rojo. comentó

Embed



"El año pasado cuando Jorge Rial puso la lista y se iban confirmando los nombres era como una decepción porque uno espera que no sean ciertos esos datos y después cuando se confirma es como que le quita emoción y brillo a la fiesta. Inclusive no está bueno para los ganadores y perdedores porque ya lo saben, prefiero que no se filtren pero entiendo que es inevitable. Creo que hasta ayer no se había terminado de votar, con lo cual ojalá sea erróneo lo que se filtra", añadió sobre la filtración de los ganadores.

aptra-ventura.jpg



Y sobre Ventura, presidente de la entidad, comentó: "Con Luis no pasa nada, empezó y terminó ahí. Supongo que nos cruzaremos y saludaremos como siempre. En estos días fui a votar y a buscar mi entrada a APTRA y todo bien, no pasó nada ni creo que pase nada. Yo con Luis no tengo ningún problema personal, creo que lo que pasó fue una mala comunicación de la entidad APTRA para la mayoría de los socios, no fue algo individual, así lo entiendo yo. Y banco a Ventura como presidente de APTRA, en líneas generales está haciendo bien las cosas y no hay por qué cuestionarlo".





"Guido Zaffora con lo del hackeo a la página mencionó mi nombre como si habría sido yo y me explotó el teléfono, me preguntaban si yo había hackeado la página, una locura. Me encanta estar en APTRA, apoyo a la entidad y creo que cuando nos equivocamos hay que hacerse cargo de eso, nada más", finalizó el periodista.



finalizó el periodista.