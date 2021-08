Damián Pier Basile, indignado con Maru Botana: "Es una falta de respeto"

Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argnetina, cuestionó a la famosa cocinera, Maru Botana.

Maru Botana publicó en su cuenta de Instagram una receta de macarons de cacao. La experta cocina mostró cómo quedaron ante cámara, pero al final del video subió una imagen muy diferente del producto terminado.

Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argnetina, criticó fuertemente a la pastelera. "Por favor, que alguien le saque el título o el celular. No puede salir a decir que esos son macarons cuando uno se mata tanto para hacerlos", expresó el campeón del reality en una historia.

Después, el joven hizo una captura de los macarons que muestra ante cámara Maru apenas termina y luego otra de la foto que publica en el final del video. "Los que muestra... y los que hace en el video", exclamó.

"Me parece una paparruchada que comparta esta receta así, una falta de respeto a los profesionales. No puedo creer que haya subido eso, con lo que cuesta la harina de almendras, con lo que cuesta hacer macarons", agregó.

Por último, el ganador de Bake Off Argentina se quejó por la falta de oportunidades para nuevas caras en el medio. "Me imagino tanta gente siguiendo esa receta y tirando la mercadería porque no le sale, porque van a salir mal... y esa gente (por Botana) tiene lugar en la tele y uno acá como un boludo", sentenció.