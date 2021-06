Damián Córdoba pidió perdón luego del escandaloso show con "trencito" en un bar

Uno de los íconos de la música popular de Córdoba, Damián Córdoba, cantó en un bar y se desató luego un escándalo con las imágenes que se viralizaron.

En el local no se vio ningún tipo de barbijo y hasta hubo un "trencito" que hicieron los presentes al show.

Pese a estar prohibido por las restricciones que rigen en la provincia por la crecida de casos de coronavirus, el intérprete brindó un show en vivo que terminó en escándalo y con el bar clausurado.

La provincia está colapsada con récord de casos de coronavirus, muertes y ocupación de camas de UTI. Las imágenes se viralizaron el fin de semana en Twitter y generaron fuerte repudio entre los usuarios.

Ante la viralización de las imágenes, Damián grabó un video explicando lo que pasó. Aclaró que no fue un show donde se lo contrató, que fue a almorzar al lugar y subió a cantar y pidió disculpas.

"Estoy muy triste por lo que pasó y lo que se está hablando. El sábado me llega un mensaje de unos de lo dueños del lugar y voy a almorzar ahí. Había un DJ pasando música y se me acerca uno de los dueños si quería cantar", indicó el cuartetero.

Y añadió: "Yo le dije que no, que estaba tranquilo y había ido a almorzar. Se me acerca otro dueño y le digo lo mismo. Después la gente empezó a silbar y aplaudir y me pusieron entre la espada y la pared".

"Yo soy un artista, el impulso pudo más y subí a cantar. Estaba tranquila la gente y cuando veo que se empiezan a levantar digo dentro mío: esto no está bien. Y después me bajé y decidí irme. Les pido disculpas y estoy arrepentido de lo que pasó", finalizó.

