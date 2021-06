Damián Betular recordó a su amigo que murió en un accidente de tránsito: "Lo tengo muy presente"

Damián Betular pasa su mejor momento profesional con gran repercusión como jurado destacado del exitoso reality "Masterchef Celebrity", Telefe.

Más allá de lo que se ve al aire, el chef recordó con mucha emoción cuando se enteró de la muerte de su amigo Federico que había tenido un accidente de tránsito en julio de 2019 en Bogotá, Colombia.

Un taxi embistió la bicicleta en la que circulaba cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Tenía apenas 38 años.

“Yo comencé mi carrera en el (hotel) Hyatt hace 9 años. Con Federico (Ferrari) éramos como hermanos, teníamos esa convivencia de estar juntos durante 14 horas. También hacíamos viajes. El trabajaba del lado del Palacio Duhau y yo de la torre de Posadas. A él lo transfirieron a Montevideo y después a Bogotá. Yo me iba a trabajar allá, pero como a mí me gusta mucho Argentina decidí quedarme”, dijo sobre cómo era su relación con su compañero en charla radial con Matías Martin.

Y comentó: “Un día estaba en una reunión y me llaman ‘¿podés venir un minuto?’. Ahí fue cuando me dijeron que había muerto en un accidente de tránsito. Mi reacción fue ‘no puede ser’. Era un tipo maratonista con dos hijos hermosos”.

“Hasta el día de hoy yo lo tengo muy presente. Me demostró aún más que todos los días yo me tengo que levantar y tratar de pasarla lo mejor posible. Tratar de ser feliz y si es posible hacer feliz al otro en ese mismo día. Decirlo es fácil, implementarlo muchas veces me es difícil. Pero todos los días trato y lucho por eso. En un segundo no estás más. Por eso disfruto y si se puede hacer feliz a otra persona durante el día, misión cumplida”, explicó Damián con dolor.