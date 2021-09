Damián Basile, el último ganador de Bake Off, realizó fuertes declaraciones sobre los nuevos participantes

Damián Basile, el último campeón, opinó muy filoso sobre la actitud en común que notó entre los nuevos participantes de Bake Off Argentina.

Siempre que arranca una nueva temporada de un reality se busca el comentario de los ganadores de las ediciones anteriores. Esto pasó con Damián Pier Basile, que ganó la última edición de Bake off.

El pastelero opinó sobre el arranque de la tercera temporada del ciclo de Telefe y apuntó contra los 14 participantes: “Los veo con muchas ganas de ser famosos”, dijo.

“La ventaja que tienen los chicos ahora es que ellos ven cómo se ven y lo que opina la gente en Twitter y a su vez están grabando la cuarta semana de programa, así que tienen tiempo de cambiar lo que quieran”, señaló Damián al programa Por si las moscas, de la am La Once Diez.

“Los veo con muchas ganas de ser famosos… No lo digo como algo malo”, indicó y explicó: “Estaría bueno que la televisión esté más adaptada a nuevas figuras, porque si vemos los realities a los que famosos, siempre son los mismos. Para los pibes como nosotros que salimos de reality no hay mucha entrada. No es como antes, que salías de Gran Hermano, metías un poco de puterío y entrabas a algún lugar”.

“Si al público no le gusta eso, que vaya a ver Utilísima para ver a una persona que sabe. (Bake Off) es un reality y por algo está hecho como está hecho. Por supuesto que hay gente que cocina mejor que yo, pero suma el personaje”, cerró Damián Basile.