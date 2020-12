Dalma rompió el silencio y le contestó a Ana, una de las hermanas de Diego Maradona

Dalma Maradona decidió hablar a poco más de una semana de la muerte de Diego Armando Maradona.

Fue con una charla que mantuvo con Ángel de Brito en donde habló del duro momento que pasa por la pérdida de su padre y también le respondió a Ana, una de las hermanas del ex futbolista.

"Nosotros no mandamos a Yanina, ni a nadie a decir nada. Nosotros no estamos hablando con nadie", indicó la actriz.

LEER MÁS: Tras el escándalo de la tapa de Caras, habló el vicedirector y explicó cómo fue realizada la nota

Y subrayó sobre las declaraciones de su tía, quien remarcó que las hijas habían "abandonado" al Diez: "Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero por respeto a mi papá ahora no le voy a contestar. A esa misma señora, la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo después te llamo y nunca más se comunicó conmigo. Son tres hermanas en contra de la familia".

Y sobre estos primeros días sin su papá, Dalma contó: "Estoy destruida, y no sé cómo voy a hacer para seguir adelante. Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer. No tengo ni ganas de hablar. Hablo con mis hermana y con mi mamá, pero no tengo ganas de nada".

"Estoy destruida y no sé como voy a seguir. Te lo juro por mi hija", cerró angustiada.

LEER MÁS: Una de las hermanas de Diego Maradona apuntó contra Dalma y Gianinna: “Estaba abandonado por las hijas”