Dalma Maradona sobre la salud de Diego: "A nosotras nadie nos quiere decir nada"

Dama Maradona se comunicó este martes a la mañana con Ángel de Brito para hablar de la salud de Diego Maradona.

La actriz le mandó una serie de mensajes al conductor de "LAM" (El Trece) en los que reconoce no haber estado al tanto de la internación de su padre e hizo un contundente reclamo.

De Brito comenzó diciendo que "la realidad es que muy pocos saben qué tiene Diego y la familia real de Maradona poca comunicación tiene con él".

"Le escribí a Dalma que estuvo acá la semana pasada, justo en la previa del cumpleaños y me dijo lo siguiente", aseguró el periodista.

Dalma escribió "Hola Ángel. Conmigo no se comunicó nadie para decirme que lo iban a internar así que no sé mucho lo que está pasando".

"Lo que te puedo decir es que por fin se dieron cuenta de que cómo estaba no podías seguir y le van a hacer todo tipo de estudios", agregó la joven.

De Brito recordó que la semana pasada "acá contó Dalma que Gianinna lo encontró mal la última vez y lo dijo".

El siguiente mensaje de Maradona asegura que "supuestamente no entró a internarse por nada puntual sino por cómo venía hace un tiempo y ya no puede seguir así".

"No sé mucho. A nosotras nadie nos quiere decir nada. Gianinna y yo venimos diciendo hace rato que no venía bien y con las imágenes del otro día de su cumple en la cancha no les quedó otra que darnos la razón", concluyó Dalma.

