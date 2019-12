Dalma Maradona reveló detalles del encuentro entre Diego y su hija Roma

A nueve meses del nacimiento de Roma, Dalma Maradona estuvo invitada a "LAM", donde habló de su lazo con su papá, del que hace tiempo se encuentra distanciada.

La hija del ex jugador dio a luz a su bebé el 12 de marzo pasado, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli.

"Es verdad que estaba y todavía estoy muy pero muy enojada por lo del casamiento. Muy. Pero siento que tengo que superarlo de algún modo porque mi hija no tiene nada que ver", dijo en un primer momento.

LEER MÁS Diego Maradona contó quién lo sacó de la droga

Y luego aclaró: "Escuché hace poco en una nota que Rocío (Oliva) dijo que él conoció a Roma gracias a ella y me pareció un montón. No hay nadie que pueda interponerse entre un abuelo y su nieto, ni siquiera yo".

Sobre ese momento tan especial, Dalma contó: "Roma es arisca pero cuando lo vio, empezó a acariciarle la cara. Fue algo hermoso y me encanta que así sea".

En cuanto a cómo ve a su papá hoy, manifestó: "Lo veo bien de salud pero muy solo. Me encantaría compartir más cosas con él pero en este momento, se me complica. Con Roma me queda muy poco tiempo pero ya se va a acomodar todo".

LEER MÁS El reencuentro de Diego Maradona y Claudia Villafañe para sorprender a Gianinna