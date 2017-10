Dalma Maradona reveló detalles de cómo le propuso casamiento su novio

"El jueves pasado, Andrés (Caldarelli) me llamó y me dijo 'te espero con la comida', cosa que no me sorprendió porque yo no cocino y él sí. Después me pidió que le avise cuando estuviera llegando", contó la actriz en "Los Angeles de la Mañana" (El Trece). contó la actriz en





Y agregó: "Cuando entré a mi casa, vi un montón de velas y ni siquiera ahí caí. Pensé 'qué producción para una cena'. Y en un momento, abrió una cajita, me mostró el anillo y me preguntó si me quería casar con él. Casi me muero".





"Está todo filmado porque dejó la GoPro encendida. Mi mamá lo ayudó con la logística", destacó Dalma, quien adelantó que habrá civil, fiesta y que la Iglesia es algo que están evaluando. También aseguró que todavía no tienen la fecha confirmada de la boda.





Finalmente, al ser consultada sobre si está o no en la dulce espera, dijo: "Siento que no tenés que estar embarazada para casarte. Igual, no me creen, pero no me importa nada".