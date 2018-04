Dalma Maradona podría ser investigada por la AFIP tras una extracción bancaria de medio millón de dólares

Matías Morla estuvo en Intrusos y reveló desde Miami que la Justicia de los Estados Unidos está detrás de Villafañe no solo en la compra de los departamentos, sino porque descubrieron sociedades offshore a nombre de sus socios y se sospecha que serían sus testaferros. Este lunes,estuvo eny reveló desde Miami que la Justicia de los Estados Unidos está detrás deno solo en la compra de los departamentos, sino porque descubrieron sociedades offshore a nombre de sus socios y se sospecha que serían sus testaferros.





"Hace 20 días nos llamaron desde Miami y nos informaron que Cecilia Erguetta y Franco Giorgiutti tienen empresas offshore en Panamá. Ellos son socios de Claudia y lo que está investigando la Justicia es justamente si ellos son testaferros de Villafañe", contó el abogado.

Morla dijo que son tres las empresas que encontró la Justicia de los Estados Unidos que no están declaradas en Argentina y que forman parte de lo que la causa es "la ruta del dinero Villafañe". "Hay tres empresas offshore en Panamá y la Justicia de Estados Unidos fue quien lo descubrió y lo incorporó a la causa. La información le llegó a Diego antes del casamiento y yo en persona le pedí a Diego que no lo hiciera público, yo tengo hijos y sé lo que significa un casamiento por eso no quería que Dalma tuviera que pasar por un mal momento. Pero después de las cosas que escuchó Diego, entre ellas que no había pagado el casamiento, entonces es momento de salir a hablar", contó Morla.

Según contó el abogado de Maradona lo que tiene muy preocupado a Diego es una extracción de dinero que se hizo y que él quiere saber de dónde salió la plata. Es que la semana pasada Dalma contó que él no había pagado un solo peso del casamiento y el Diez tiene acreditado que su hija se llevó del banco casi medio millón de dólares.

"Hay un banco en Argentina donde se hizo una extracción de 490 mil dólares, fue el 2 de febrero, y lo que quiere saber Diego es de donde salió el dinero y porqué a él no le informaron. La plata ingresó al banco como comercio exterior y el 2 de febrero se retiró por caja. Lo que tenemos que ver ahora es como llegó ese dinero a la cuenta", dijo Morla. Y sorprendió cuando Rial le preguntó si Maradona era consciente de que la Justicia podía investigar a Dalma: "AFIP debería mirar a Dalma, son las cuentas de ella, no solo Villafañe tiene que ser investigada".