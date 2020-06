Dalma Maradona, tras la nota con "Intrusos": "Mi papá recuperó el número de celular, pero ahora estoy bloqueada"

Luego de arrojar duros tweets, Dalma Maradona le dio una picante nota a Jorge Rial en "Intrusos" (América TV) en la que contó el motivo de su enojo, tras volver a perder contacto con su padre, Diego Maradona.

Una vez más, la actriz apuntó contra Matías Morla, abogado del exfutbolista. “Estoy enfurecida. Mucha gente dice ‘porque hacen todo tan público’ y lo hago así porque es la única forma que tengo. Sé cómo es la movida que están haciendo y que quieren que en el Día del Padre nadie lo llame y esté solo. Yo eso no lo voy a permitir”, señaló Dalma.

Asimismo, la joven dio a entender que su padre sigue vinculado con Rocío Oliva, a quien le habría regalado una camioneta antes de la cuarentena y quien ingresaría en el baúl de un auto para verse con Diego.

Además, sostuvo que la maniobra de cambiarle el teléfono es para luego decirle a Diego que ya no lo llaman. "Mi papá no me da plata, no vivo de su plata, mi esposo trabaja, siempre trabajé desde muy joven", aclaró.

Y al parecer que sus declaraciones no pasaron desapercibidas. “Gracias @rialjorge por la nota de ayer. Mi papá “recuperó” su número solo que ahora estoy bloqueada. No voy a parar, pero igual muchas gracias por la ayuda. #sondemanual”, manifestó la actriz en Twitter.

