Dalma Maradona mostró su pancita de casi 5 meses y recibió una crítica que le llamó la atención

Una seguidora la cuestionó porque su panza no estaba lo suficientemente grande teniendo en cuenta que está a punto de ingresar al quinto mes de embarazo.





Sin embargo, lejos de generar tanta polémica, la actriz salió a retrucar la crítica y con mucho humor relató todo.





"Me acaba de llegar un mensaje que dice que no tengo panza por tener casi 5 meses de embarazo y que debo tener el bebé en el culo... y mirándome al espejo de perfil ¡puede ser eh!", contó la actriz con tono de gracia.





Y agregó: "Si subo una foto se que muchos van a opinar bien y otros capaz no tanto. Pero no me afecta nada porque estoy pasando el momento más feliz de mi vida".