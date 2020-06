Dalma Maradona se metió en medio del escándalo de su hermana y el Kun Agüero

La hermana de Gianinna no dudó en expresar su opinión en medio del conflicto que se generó en el día del cumpleaños del futbolista que milita en la liga inglesa. Amenazó con contarlo todo.

Parecía que había una calma entre Gianinna Maradona y el Kun Agüero, pero el día del cumpleaños del jugador y la falta de participación del hijo de ambos, Benjamín, en los festejos suscitó de nuevo el escándalo.

Al ver la videollamada que hicieron todos los seres queridos del jugador con la ausencia de su hijo, Gianinna explotó y decidió hacer un video: “Primero de junio, día que se caen las caretas”, dijo anunciando de alguna manera el fin de la paz entre ambos.

“¡Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”, sumó en ese mensaje.

Pero las cosas no quedaron allí, sino que salió Dalma, le fiel y protectora hermana de Gianinna, a dar su parecer. Primero un mensaje para su sobrino: “Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda”.

Y luego una advertencia: “Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito PRENDO FUEGO TODO, AMOROSA”.

Gianinna posteó un video en sus stories con un tema llamado “No te preocupes por mí”, y su hermana respondió: “¡Imposible! ¿Pero me sacás el bozal legal? Solo quiero decir dos cosas...”, le pidió junto a un emoji de diablito.

Luego, siguieron esta charla en Twitter. Dalma puso varios emojis tapándose la boca mientras ríen y cuando una seguidora preguntó a qué se debían, la Maradona explicó: “¡De todo lo que me censura mi hermana y no me deja decir!”.

“Igual por Benja y por Giani no puedo hablar más. Si fuera por mí....”, anunció la madre de Roma asegurando que hay mucha más tela para cortar.

