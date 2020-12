Dalma Maradona contra Matías Morla: "Agradecé que no fuiste al velorio porque la gente te gritaba ´asesino´"

Después de conocerse el duro audio de Matías Morla contra Gianinna Maradona donde le recrimina que no lo dejaron entrar al velorio y que todas las explicaciones sobre los bienes del astro del fútbol las dará en la Justicia, Dalma Maradona salió con los tapones de punta contra el abogado de su padre.

"Mirá Gianinna, para saber quiénes son los herederos de tu papá vas a tener que ir a Tribunales y va a ser un juez el que me va a llamar", le advierte Morla a la hija de Maradona, y agrega: "Cuando me cite la justicia, con gusto voy a ir a explicar lo que tenga que explicar del patrimonio".

Sobre el final del audio le reclama que no lo dejaron entrar al velorio de Maradona en Casa Rosada: "Y una cosa más. Nunca me voy a olvidar por qué no me dejaron ir al velorio de mi mejor amigo, tu papá".

Ahora, Dalma Maradona salió con todo a responderle al abogado de su padre.

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de ´tum mejor amigo´. Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado", comienza Dalma su mensaje en stories de Instagram.

Y añade: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara a cara. Ojalá que se haga Justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social".

Por última, la hija de Diego enfatizó: "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos hijas de papá. Y por último, agradeceme, menos mal que no fuiste al velorio porque la gente pasaba y te gritaba asesino. Te ahorré el disgusto".