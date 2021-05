Dalma Maradona a Leopoldo Luque: "¿6 meses para pedir perdón? ¡Sos un cínico HDP!"

Leopoldo Luque rompió el silencio a seis meses de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre, a los 60 años.

"Mi preocupación son mi familia, mis amigos, mis pacientes", comenzó el ex neurocirujano del Diez en charla con "Telefe Noticias".

Y apuntó sobre los polémicos audios que se conocieron en público: "Mi celular se lo llevaron, lo poco que puedo escuchar es lo que me avergüenzo, lo que muestran en la televisión. De lo que tanto se me critica y lo que quieren mostrar".

"Es como que borran una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento y pido perdón tanto a la familia como a la gente que lo quería mucho", añadió. "Tengo muchos mensajes cariñosos de él para conmigo y yo para con él", amplió Luque.

Sobre la exposición social, comentó: "Me cuido y trato de no exponerme. Los días de más revuelo mediático gritaron algunos autos que pasaron por la puerta de mi casa. Mis abogados siempre dicen que no hay que hablar para respetar el proceso y la investigación. Creo que hay que respetar la memoria de Diego".

"Yo tenía una buena relación y soy neurocirujano. Jamás me adjudiqué un rol de cardiólogo o clínico. En plena pandemia yo lo llevé dos veces a hacerse chequeos generales. El paciente en vida no aqueja ningún síntoma y el análisis de la pericia médica oficial está llena de sesgos, esa es mi opinión", enfatizó, quien es investigado por la Justicia.

Tras este testimonio, Dalma Maradona lanzó un contundente mensaje vía Instagram: “Cada vez que aparezcas para limpiar tu imagen, voy a aparecer yo para recordarle a todos quién sos y qué hiciste”, comenzó.

Y agregó: “Cualquier persona que ama a mi papá jamás te va a perdonar nada. ¡Sos una rata y la Justicia se va a encargar de vos! No sólo hablaste horrible de él, sino que no hiciste bien tu trabajo por cholulo, ineficiente y mierda. La van a pagar todos los que te bancaron. Tus cómplices. Todos”.

“¿6 meses para pedir perdón? ¡Sos un cínico HDP! Si te queda un poco de respeto, hacé silencio. Cholulo asqueroso”, finalizó categórica.