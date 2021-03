Dalma Maradona le echó la culpa a la prensa por su corta estadía en la marcha por su padre

"Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima", escribió Dalma Maradona tras escapar raudamente de la marcha por pedido de Justicia para su padre, Diego Maradona.

La marcha del 10-M que organizaron los fanáticos de Maradona y a la que se adhirieron las hijas y la ex del astro del fútbol terminó en escándalo cuando se retiraron del lugar 10 minutos después de haberse iniciado a las 18.

LEER TAMBIÉN: Pampita vuelve a la tele: "Me van a ver amamantando en cámara"

"Fue imposible seguir avanzando porque la prensa también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma", añadió Dalma quien luego se quejó de una nota de Primiciasya.com donde se cuentan sobre los insultos a Claudia Villafañe, información que fue corroborada por un testigo que salió al aire en "América Noticias".

"No fuimos a dar notas porque el objetivo nuestro no era ese. Nadie insultó a mi mamá como quieren inventar (todo lo contrario) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel sino que habíamos dejado nuestros autos en el lugar", añadió.

"Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada porque todos saben que solo fuimos a pedir Justicia. Hoy no era el día para nada más", cerró.

LEER TAMBIÉN: Los insultos contra Claudia Villafañe que cambiaron el espíritu de la marcha

El Turco García, amigo de Maradona, confirmó en Polémica en el bar que no hubo empujones de la prensa y que la intención era dar la vuelta al Obelisco.