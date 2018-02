Dalma Maradona: "Hace cuatro días que no me puedo comunicar con mi papá, nunca me pasó"

Diego Maradona, Matías Morla, contó que Diego no asistirá a la boda de Dalma porque no estaba invitada Rocío Oliva, la hija de 10 se volcó a Twitter para aclarar el tema. Después de que el abogado de, contó queno asistirá a la boda deporque no estaba invitada, la hija de 10 se volcó a Twitter para aclarar el tema.





"El señor Matias Morla fue el que le dijo a mi papá que yo había hablado mal de su novia para que no venga a mi casamiento y para tener 2 minutos de fama diciéndolo por la tele! Contame que necesidad había de hacer eso????", expresó Dalma.





Y agregó: "Y también hace 4 días que no me puedo comunicar con mi papá! NUNCA ME PASO EN MI VIDA DE NO PODER HABLAR POR TELÉFONO!".





Gianinna, se expresó sobre el tema con un mensaje de apoyo a ella y una foto de Benjamín: "Tengo un caballero que puede llevarte al altar, no miente y ama con todo su ser. El ya acepto, vos? @dalmaradona". En tanto, su hermana, se expresó sobre el tema con un mensaje de apoyo a ella y una foto de