Dalma Maradona habló por primera vez tras la muerte de Diego: "Leo las declaraciones y lloro, no puedo creer cómo lo trataban"

Desde aquél trágico 25 de noviembre del 2020, día en el que falleció Diego Maradona, todo es dolor en la vida de Dalma. La actriz no puede ocultar aún su tristeza y, en esta oportunidad, decidió hablar por primera vez en televisión de la muerte de su padre.

Fue en una nota con Ángel de Brito para "LAM" (El Trece). Dalma habló de todo lo relacionado a la causa que investiga la muerte de su papá, se refirió al vínculo con él y sentenció: "nadie me lo va a devolver pero como mínimo, pido justicia".

Sobre su relación con su papá, dijo: "Si estuve enojada alguna vez o no le hablaba, era un tema mío y sabía que después lo íbamos a solucionar. Yo con él resolví todo lo que tenía que resolver pero no lo conté públicamente porque no me interesaba".

"Hay gente que me pregunta si mi papá llegó a conocer a mi hija... la verdad es que se nos deja como 'las malas' porque no contamos todo públicamente. Pero hay cosas que nadie sabe justamente porque no lo dimos a conocer para preservarlo", añadió.

Y remarcó: "Yo puedo hablar por mí y por Gianinna, nada más. Nosotras no queríamos hacer público todo el conflicto que había con el entorno pero era tal nuestra desesperación de no poder llegar a él por esta 'organización' que lo contamos en las redes".

"A mi me avala una vida al lado de papá, no los últimos 6 meses. No hace falta que diga todo lo que pasamos... obviamente hubo mil peleas y muchas, aunque yo no hubiera querido que se hicieran públicas, se supieron. Me da fuerza saber que hice todo lo que pude y más. Siento que mi papá se merece que se haga Justicia", señaló.

Sobre el entorno y los acusados por la muerte de Diego: "De todas las conversaciones y chats que se filtraron, me deja tranquila que jamás hubo ni habrá nada mío ni de Gianinna que nos vincule de manera extraña a esa 'organización'. Lo único que hay de esa gente hacia nosotras son puteadas".

"Siempre se intenta responsabilizarnos. Se dijo que la casa donde estaba papá la había elegido yo y no fue así. Como hija, quería que él estuviera en un lugar lindo y digno pero desde el punto de vista médico, no tengo idea. Sólo pedíamos que hubiera una ambulancia en la puerta por cualquier cosa", contó.

"En un momento, estábamos desesperadas y Gianinna propuso llevárselo a su casa. Ahí se armó todo el quilombo, que decían que se pudría todo... "Hay muchas negligencias. Hay gente involucrada a la que la Justicia le está diciendo... los tiempos son largos, a mi me gustaría verlos presos", subrayó.

"Uno nunca está 100% conforme con la Justicia porque yo los quiero ver presos ya. No quiero esperar más pero bueno, hay plazos que esperar. Para mí, es todo lento pero mi abogado me explica que no, que está caminando todo en tiempo y forma", agregó.

"Leo las declaraciones y lloro. No puedo creer cómo lo trataban, lo que le hacían... me parece un asco. Quiero que paguen, por cholulos, perejiles, no me importa. Que paguen. Nadie me va a devolver a mi papá, lo tengo clarísimo, pero pido Justicia como mínimo", indicó.

Cuando Ángel el consultó sobre cómo se enteró de la muerte de Diego, Dalma dijo: "No voy a contar cómo me enteré, no estoy preparada para contarlo en televisión pero me pone muy mal. No pongo ninguna restricción para dar la nota pero sí pongo freno en donde siento que me hace mal".

Sobre Matías Morla, comentó: "Yo y nadie más que yo fui responsable de que no entrara al velorio de mi papá. Yo dije que no entrara, me lo preguntaron y dije que no. Lo consulté con Stinfale y al final, yo pedí que no lo dejaran pasar".

"Víctor (Stinfale) cuando pasó todo, apareció. El otro no... con él no pude hablar jamás por teléfono, cuando le mandé mensajes no me contestó. Yo no fui políticamente correcta porque estaba harta...", contó.

"Le digo 'Organización' porque ellos quieren hacer creer que todo era desordenado pero estaba todo muy calculado. Cada uno tenía su rol, estaba pensado y cada uno tenía un rol", destacó Dalma.

Y cuando se le consultó por la entrevista que le dio a Jorge Rial, manifestó: "La nota que dio en televisión.... era ridículo todo lo que decía. Incluso dijo que puede salir a la calle tranquilo y eso no es verdad".

