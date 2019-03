Dalma Maradona, furiosa en las redes: "Si tanto les molesta que no muestre a mi hija..."

Roma en sus Dalma Maradona se convirtió en mamá primeriza hace apenas 10 días y la hija del Diez se rehúsa a mostrar a la pequeñaen sus redes sociales

La decisión de la joven provocó el malhumor de algunos de sus seguidores, quienes comenzaron a criticarla por este tema.

Harta de la situación, Dalma, salió con los botines de punta contra las exigencias de algunos.

"Si tanto te molesta que no muestre a mi hija, ¡te recomiendo que dejes de seguirme porque ante tu mínimo comentario de mierda te bloqueo! Ahorrame el disgusto Mabel...", fue uno de los comentarios furiosos de la morocha.

"O antes de escribir mierda pensá estas dos cosas: 1) ¿Qué gano con tirarle mierda a una persona que no conozco? Y que sigo sin que nadie me obligue... 2) ¿Por qué en vez de invertir mi tiempo criticando no hago algo lindo?", expresó en otro mensaje.