Dalma Maradona furiosa contra los "anti vacunas": "¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar la ignorancia?"

Dalma Maradona dejó en clara su postura contra las personas que no están de acuerdo con la utilización de vacunas.

Esto se da en medio de la polémica por la entrevista de Nicole Neumann a Chinda Brandolino, médica que cuestionó la efectividad en el uso de las vacunas.

LEER MÁS: Polémica con Nicole Neumann: llamó “Falsa pandemia” al coronavirus y cuestionó las vacunas

Desde Twitter, la hija de Diego se cruzó con una seguidora al dar su opinión sobre el tema.

"¿Hasta cuándo vamos a tener que SOPORTAR la ignorancia de los que recomiendan que no te vacunes ni vos ni tus hijos?", expresó enojada Dalma.

Y recibió la respuesta de una seguidora que la chicaneó con su postura a favor del aborto: "Ay... Ahora no hay que opinar porque está mal... ¡Andá! Hacé lo que quiera vos y dejá que los demás hagan lo que se les cante. Si no, guardá el pañuelo verde... Porque eso que vos hacés es tirar al fuego a otra mujer".

Ante el tuit, Dalma respondió: "Es obvio que sale el tema PAÑUELO VERDE. Estamos hablando de LOS ANTI-VACUNAS, explicame el link con el pañuelo. Igual, ahora entiendo todo. Y como vos decís que cada uno puede pensar como quiera, no me mandes a mí a pensar algo con lo que jamás voy a estar de acuerdo".

LEER MÁS: Mariana Lestelle apuntó muy fuerte contra Nicole Neumann: “Los humanos te…”

Otro usuario le respondió a su comentario y agregó: "Preocupate por vacunarte a vos y a los tuyos. Deja que el resto viva como quiera y no hagas lo que no te gusta que te hagan, meterte en vidas ajenas".

Y la actriz cerró contundente: "¿En la vida de quién me estoy metiendo que no me enteré? Me parecen peligrosos los antivacunas, hablo en general. Ojalá fuera una sola persona pero no".