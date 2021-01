Dalma Maradona explicó por qué se negó a participar en "MasterChef Celebrity 2"

Claudia Villafañe es la gran ganadora de "MasterChef Celebrity" (Telefe) y anoche contó con una visita muy especial en el duelo con Analía Franchín: sus hijas Dalma y Gianinna Maradona.

Luego de ser presentadas por Santiago del Moro, las chicas contaron cómo vieron a "la Tata" en la competencia durante todo el ciclo.

“Realmente lo dejó todo, sé que está muy nerviosa, y nosotras también. Lo mejor para las dos, que sea una noche linda”, dijo Dalma. Gianinna, por su parte, manifestó: “Nos cocina, no todos estos platos que hace acá pero bien”.

Y en este contexto, la producción de "MasterChef Celebrity 2" convocó a una de las hermanas para que formara parte de la segunda edición del ciclo. Y fue a Dalma a quien quisieron tener en el exitoso ciclo. Sin embargo, ella se negó rotundamente.

En Twitter, Dalma explicó por qué le dijo "no" al certamen culinario. "Me invitaron pero ya dije que no, no estoy preparada. Todavía lloro de la nada, no me quiero exponer", indicó junto al emoji de corazón partido, triste por la muerte de Diego Maradona.

