Dalma Maradona dispara contra Diego tras la nota de Intrusos: "El peor error que cometimos mi hermana y yo es..."

Diego Maradona dialogó telefónicamente con Intrusos y, además de pegarle a Rocío Oliva, también apuntó contra Este jueves,dialogó telefónicamente cony, además de pegarle a Rocío Oliva, también apuntó contra Claudia Villafañe con frases que enfurecieron a sus hijas.

En este contexto, tras la nota que el ex futbolista le brindó al ciclo de América, Dalma salió a en defensa de su madre, destrozando a Diego.

"Me gustaría tener a mis hijos todos juntos. Yo le estoy dando para adelante y yo acelero más contra la madre. No bajo las causas contra Claudia", expresó Diego.

Y continuó: "Yo con ella tengo un amor increíble, porque fue la primera y la única. Lo que pasa es que Dalma no fue nunca a ver a mi mamá y tengo un puñal clavado en el corazón y ella no puede decir nada. Nunca se lo perdoné. Por lo del casamiento yo le dije cambialo que termina el partido y agarro el primer avión que haya. Me dijo: 'no, no lo voy a cambiar'", aseguró.

En ese momento, Dalma Maradona comenzó a tuitear: "Como siempre elijo el silencio y COMO SIEMPRE PARA NO PERJUDICARLO! Pregúntenle quien le aviso a él que se había muerto su mamá! Donde estaba él y donde estaba yo! Se termino el tema para mi!".

Luego, defendió a su madre con un fuerte mensaje: "El peor error que cometimos mi hermana y yo es ser hijas de la única mujer que lo quiso de verdad... LO MAS HORROROSO QUE LE HACEMOS A EL, ES ESO! Ser hijas de Claudia! Y por mi lado no hay persona que me de más orgullo! Lo lamento en el alma!".

¡Tremendo!

