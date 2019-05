Dalma Maradona discutió con su marido por un detalle que hizo público

Dalma Maradona está disfrutando mucho de su maternidad full time. La hija del ex astro del fútbol no muestra fotos de la carita de su pequeña Roma pero vive contando cada cosa nueva que descubre de su beba en las redes. está disfrutando mucho de su maternidad full time. La hija del ex astro del fútbol no muestra fotos de la carita de su pequeña Roma pero vive contando cada cosa nueva que descubre de su beba en las redes.





Andrés Caldarelli. La actriz contó que tras el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores el joven -hincha fanático de Boca- le pidió permiso para llevar a la pequeña al partido que disputará el equipo de la Ribera a fines de julio contra Atlético Paranaense en Curitiba, Brasil. En ese tono también reveló una discusión que tuvo con su maridoLa actriz contó que tras el sorteo de los octavos de final de lael joven -hincha fanático de- le pidió permiso para llevar a la pequeña al partido que disputará el equipo de la Ribera a fines de julio contra





"¿Alguien le explica que no?", pidió Dalma desde Twitter y agregó que -para ese entonces- Roma apenas tendrá 4 meses. Pero la conversación no terminó allí sino que también intervino su hermana Gianinna: "¡Vayan, se lo merecen, yo me quedo!", propuso.





Embed #Marido plantea llevarse a nuestra hija a Brasil a ver los octavos de final de la Libertadores... Roma tendría 4 meses y medio! Alguien le explica que no... — Dalma Maradona (@dalmaradona) 14 de mayo de 2019







Embed Ser siempre la más fanatica de Boca hasta que te casas con #josebarrita (apodo que le pusieron los amigos a mi marido) ♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️♀️ Ahora entiendo un poco él padecimientos de todos en mi época de #josebarrita! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 14 de mayo de 2019