Dalma Maradona contó por qué no saludó a Cristina en el velorio de su papá

Después de varios meses de silencio y de sólo comunicarse por redes sociales, Dalma Maradona brindó una larga nota al ciclo Los ángeles de la mañana que conduce Ángel de Brito.

La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe dejó muchos títulos y párrafos para destacar.

“¿Cómo te enteraste de la muerte de tu papá?”, la consultó Ángel de Brito. “Perdón, pero no lo voy a hablar. Es algo que todavía me duele un montón y no estoy preparada para hablarlo en televisión”, dijo Dalma.

Además, habló del velatorio que se realizó en la Casa Rosada, y que tuvo varias aristas polémicas. ”Queríamos hacer algo privado por nosotras, por él, por su familia; nos merecíamos tener la despedida. Pero sentíamos que estaba lo otro: a él le hubiera gustado tener una despedida masiva. No sabíamos si hacerlo privado o público: sabíamos que cualquier decisión iba a estar mal”.

"En un momento lamentablemente, no culpo a toda la gente, se desmadró de una manera horrible. Tiraron gases lacrimógenos adentro. Me di cuenta porque le pasó a mi marido -afirmó-. Empezó a venir la gente muy cerca y no fue porque nosotras anunciamos que el velorio terminaba. Fue antes. Y tuvimos que tomar la decisión de terminarlo porque no estaba bien lo que estaba pasando. No era la forma. En ese momento dijimos: ‘No da para más, se tiene que terminar’”.

Además, explicó por qué no se saludó con Cristina Fernández de Kirchner: la vicepresidenta le dio un cálido abrazo a Claudia Villafañe, pero con sus hijas fue distante. Incluso, las cámaras mostraron a Dalma negando con la cabeza. “Fue confuso”, reconoció la actriz sobre aquellas imágenes. “Primero la saluda a mi mamá y cuando nos viene a saludar a nosotras, nos dice: ‘No nos abracemos por esto del COVID’, y nosotras dijimos: ‘No, obvio’”. Así, buscó quitarle relevación a una situación sobre la que “se dijeron tantas pavadas”.