Dalma Maradona contó cómo sufre al sacarse sangre y con las vacunas: "Siempre le tuve muchísimo miedo"

Dalma Maradona compartió un extenso posteo en Instagram en donde contó cómo sufre con las vacunas y sacarse sangre.

Esto fue tras realizarse un estudio de rutina por su embarazo en el que tuvo que sacarse sangre varias veces. Esto le hizo recordar sus temores a la extracción de sangre.

"Hoy el estudio consistía en sacarme sangre (para mi gusto muchos tubitos), tomar un líquido dulce ( muy muy muy dulce) ,esperar sentada 2 horas y volverte a sacar sangre (menos tubitos que antes pero otra sacada al fin) cuestión que fui sola porque me hice la canchera y me quería morir después por el aburrimiento y por el MIEDO! El tema es que un nene, en el box pegado al mío, pegaba unos alaridos espectaculares mientras le sacaban sangre y te juro que yo lo re entendía... QUERÍA HACER LO MISMO!", agregó.





"Pero creo que ir sola no me dio ni tiempo a mariconear con nadie y ahí estaba yo sacando MIL LITROS (exagerada numero 1) y me di cuenta que no fue tan grave y que todos hacen MUY MUY BIEN SU TRABAJO! ME CREO MIL AHORA!", enfatizó Dalma.





"Voy a ser mamá y me doy cuenta que a veces algunas cosas no son opcionales como cuando yo quería hacer un capricho, ya no! Te esperamos Pipita linda... ME CREO MIL PERO TODAVÍA NO TOQUEMOS TEMA PARTO... Gracias!!!! Todo como excusa para decirles que no tengan miedo a nada! (estoy estacionada, no empiecen a romper con eso eh, que ya por sacar la lengua se pudrió todo)", finalizó la actriz.