Dalma Maradona fue consultada por el trato con sus otros hermanos: su tajante respuesta

Dalma Maradona reapareció hace unos días en las redes sociales con un contundente mensaje -sin mencionarlo- contra Leopoldo Luque, quien había hablado en "Telefe Noticias" a seis meses de la muerte de Diego Maradona.

“Cada vez que aparezcas para limpiar tu imagen, voy a aparecer yo para recordarle a todos quién sos y qué hiciste”, comenzó una de la hijas del astro.

Y agregó: “Cualquier persona que ama a mi papá jamás te va a perdonar nada. ¡Sos una rata y la Justicia se va a encargar de vos! No sólo hablaste horrible de él, sino que no hiciste bien tu trabajo por cholulo, ineficiente y mierda. La van a pagar todos los que te bancaron. Tus cómplices. Todos”.

“¿6 meses para pedir perdón? ¡Sos un cínico HDP! Si te queda un poco de respeto, hacé silencio. Cholulo asqueroso”, finalizó categórica.

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, a Dalma un seguidor le consultó la razón por la que no tenía trato con sus otros hermanos (Jana, Dieguito y Diego Jr.).

Al leer esto, la hermana de Gianinna contestó: "El problema es pensar que, porque no sale en la tele, no sucede. Lo mismo decían que no veía a mi papá porque jamás me interesó subir fotos cada vez que lo hacía. Son elecciones".