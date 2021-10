Dalma confesó si hubo maltrato en Cebollitas y apuntó contra la serie sobre Diego Maradona

Dalma Maradona se prendió a responder consultas de sus seguidores en Instagram y una de ellas fue apuntada a su experiencia en la tira infantil Cebollitas, en 1997, cuando daba sus primeros pasos en televisión.

“¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y las chicas?”, fue una de las preguntas que recibió la actriz y madre de Roma, fruto de su amor con Andrés Caldarelli.

A lo que la hija de Diego Maradona contestó: “Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”.

Y luego añadió: “Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios”.

Además, Dalma aprovechó la ocasión para apuntar contra la serie sobre su padre, Maradona: sueño bendito, producida por Amazon Prime Video, que se estrena el 28 de octubre.

"Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor. Una historia que no tiene nada que ver con la realidad nunca es desde el amor!", afirmó Dalma, quien aclaró además que no autorizó el uso de su imagen para la historia y que "la usan igual".