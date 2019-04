Dalma Maradona, caliente por la falta de vacunas antigripales: "¡Qué vergüenza!"

Dalma Maradona, que desde hace poco se ha convertido en madre primeriza, tras dar a luz a la peque√Īa Roma, no dud√≥ en utilizar su cuenta personal de Twitter, en la que la siguen un total de 788 mil seguidores, para llevar a cabo el reclamo. que desde hace poco se ha convertido en madre primeriza, tras dar a luz a la peque√Īano dud√≥ en utilizar su cuenta personal deen la que la siguen un total de 788 mil seguidores, para llevar a cabo el reclamo.





Es de p√ļblico conocimiento que a las personas que est√°n atravesando la lactancia, para disminuir el riesgo de contagio a su beb√©, se les sugiere aplicarse la vacuna antigripal.

Esta dosis, que en la actualidad est√° en falta en muchos hospitales p√ļblicos y privados, es imprescindible recibirla antes de que comience el invierno.





"Que verg√ľenza que saque turno para darme la vacuna de la gripe HACE UNA SEMANA y hoy me avisan que no la tienen y QUE TENGO QUE VOLVER A ESPERAR otra semana!! Mas que por mi, porque me la tengo que dar por mi hija! ALGUIEN SABE DONDE PUEDO IR???", fue lo que redact√≥ la hija del exfutbolista Diego Maradona y de Claudia Villafa√Īe. fue lo que redact√≥ la hija del exfutbolista

Embed Peor aun!, yo le quiero dar la vacuna de la meningitis a mi beba de 3 meses y no hay por ning√ļn lado, llame a hospitales y dicen que el Ministerio no las compra! Si podes hacer esto publico genial! No hay ni en cl√≠nicas ni en hospitales! ‚ÄĒ Yany (@yaninezca) 16 de abril de 2019



Luego de ver los comentarios que le hicieron sus seguidores, la mujer enojada realizó otra publicación en la que se dirigió hacia a una usuaria que la criticó sobre el apodo elegido.





"Una pelotuda me escribe dici√©ndome que no le diga PIPITA a mi hija porque no es ELEGANTE... Con Roma queremos saber como le dicen a sus hijos/as! LOS APODOS QUE USAN ... A VER CU√ĀLES SON LOS ELEGANTES Y CUALES NO... LOS/AS LEEMOS...", expuso junto a una foto donde se ve al dedo de su hija en referencia al fuck you y una frase que manifestaba: "Para la gilada que critica a mi mam√°...".

