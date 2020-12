Dalma Maradona apuntó otra vez contra Matías Morla: "¡Aparece vos cobarde! Atendeme el teléfono"

La hija del Diez volvió a apuntarle desde las redes al ex abogado y amigo de su padre. "Tu justicia será social", indicó.

Dalma Maradona apuntó otra vez contra Matías Morla con una serie de mensajes desde Instagram, tal como hizo el pasado domingo.

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de ´tum mejor amigo´. Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado", comenzaba Dalma su mensaje en stories de Instagram del domingo.

Y añade: "Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mi cara a cara. Ojalá que se haga Justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social".

LEER MÁS: Dalma Maradona contra Matías Morla: "Agradecé que no fuiste al velorio porque la gente te gritaba 'asesino'"

La hija del astro futbolístico salió con los tapones otra vez este martes contra el ex abogado y amigo del Diez.

"Matías Morla tu justicia será social! Manda audios, pedile a las miserables que te defiendan... Todos saben cómo fueron las cosas... Aparece vos cobarde! Atendeme el teléfono... Nunca voy a parar", lanzó la hermana de Gianinna.

Y agregó: "Me llaman amigos periodistas para contarme que Matías está como loco reenviando audios viejos.... Si tan amigo decís que sos, dejá de exponerlo rata inmunda. Nada te va a dejar bien parado... La única gente que te defiende es la de tu condición...".

LEER MÁS: La respuesta de Jorge Rial al furioso tuit de Dalma Maradona: "Acá no operamos por nadie"