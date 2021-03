Dalma Maradona apuntó contra Jazmín Garbini por salir en los medios: "Asco cartonear con una persona que ya no está"

Verónica Ojeda reveló que había una mujer a la que Diego Armando Maradona quería conquistar en sus últimos meses de vida.

Lo hizo en el documental de Infobae sobre “La muerte de Maradona”. El astro del fútbol falleció el pasado 25 de noviembre a los 60 años.

“Él quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”, fue el testimonio de Ojeda, quien incluso quería que él pudiera conseguir ese sueño sentimental.

El lunes habló la mujer en cuestión, Jazmín Garbini, una empresaria íntima amiga de Cinthia Fernández.

“Nosotros hicimos los sillones para La noche del Diez hace un montón de años”, relató Jazmín en "Los ángeles de la mañana", El Trece, sobre el comienzo de su vínculo con Maradona.

“Una vez subió un posteo en Instagram en un sillón. Yo le contesté: ‘Diego tenés que tener un sillón Jazmín”. Me contactaron para decirme que Verónica vio mi posteo y que necesitaban una butaca”, agregó.

“Nos recibió bárbaro, se sentó y se fumó un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió un sillón y se lo llevamos. Nos quedamos hablando mucho de los perros porque yo tengo siete perros y él tenía un cachorrito”, señaló sobre su visita a la casa del Diez.

Y allí se dio cuenta de la atracción que sintió él: “Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Yo nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”.

Tras ver que la mujer en cuestión salió en televisión, Dalma Maradona manifestó todo su enojo desde Twitter.

“Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones. Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que ‘alguien le dijo que mi papá dijo’. La gente no tiene vergüenza nunca?”, expresó indignada.