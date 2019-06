Dalma habló de su relación con Diego: "Estaba muy enojada y voy a seguir pero es mi papá"

Roma, Dalma Maradona volvió a aparecer en la televisión. La hija del Diego estuvo en "Los ángeles de la mañana", Trató de que nuestro vínculo sea lo más íntimo posible", contó. A tres meses del nacimiento devolvió a aparecer en la televisión. La hija delestuvo en "", El Trece , en donde habló de cómo está hoy la relación entre ambos. "", contó.





De Brito siguió indagando sobre el vínculo y le preguntó si el ex jugador conoce a su hija. "Aclaré que no conocía a Roma porque es verdad, no la conoce. Ojalá pase y la conozca, ya hablé con él y está desesperado en ese sentido pero tenemos que hablar mil cosas antes. Mi encuentro con él tiene que ser previo y me encantaría que conozca a Roma" reveló Dalma.





"Cuando tuve el peor enojo con él después vino mi hija y ya no me importó más nada, es la realidad. Pero sí hay cosas que yo tengo que hablar con él puntualmente, no por enojo sino porque yo a mi papá le digo todas las cosas que pienso, a veces le gustan y a veces menos", siguió explayándose la actriz.



Dalma maradona mama saludo de maradona.png



En ese sentido admitió que es complicado hablar con Diego, "Es muy difícil la comunicación con mi papá", dijo y agregó: "tiene un teléfono que no sabe manejar muy bien, si le mandas un mensaje y en el momento no lo ve, chau. No sé si lo borran o él después no lo ve".





"Lo mejor es llamarlo y si en el momento puede atender... es como justo y sin intermediarios, es lo más fácil", dijo.





Cuando llegó Diego al país se rumoreó que estaba muy depresivo: no quería levantarse de la cama ni se bañaba y solo tomaba alcohol. Esto preocupó a Dalma y decidió comunicarse para ver que sucedía. "Escuché cosas horrores, me volvió a comunicar con él por el miedo que me dio todo lo que dijeron", admitió la joven.





"Estaba muy enojada, estoy muy enojada y voy a seguir enojada pero es mi papá y quería saber cómo estaba. Y, la verdad, que estaba 10 puntos", admitió.





Embed