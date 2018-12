Dallys Ferreira seguirá siendo figura de la televisión paraguaya en 2019

Dallys Ferreira se reúne con los directivos de Abc TV negociando su incorporación al plantel del canal en 2019. Según revelaron fuentes a PrimiciasYa Paraguay , hace semanas quese reúne con los directivos denegociando su incorporación al plantel del canal en 2019.





La blonda habría grabado un demo recibiendo la aprobación de las autoridades del medio. Según se rumorea, Dallys conducirá un magazine diario por la señal de Abc TV (canal 19 de Tigo Star) y tendrá un espacio en Cardinal, la emisora del grupo.





PrimiciasYa Paraguay se comunicó con la ex modelo y conductora para confirmar la noticia: "Aún estoy en la etapa de negociación; prácticamente es un hecho pero estoy cerrando los últimos detalles y todavía no puedo decir mucho porque aún no firmé", confirmó Dallys.





Desde su regreso a Paraguay, Ferreira se abocó a su línea de ropa para niñas, "Bella India", y trabaja como influencer para varias marcas.





Nicolás Sporleder también se instaló en el país vecino y viaja regularmente a la Argentina por motivos laborales. Su maridotambién se instaló en el país vecino y viaja regularmente a la Argentina por motivos laborales.





