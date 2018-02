Dallys Ferreira se encuentra plena a nivel profesional ya que este año se estrenará el film "Paraguaya", que ella protagoniza y que será el primer film de su carrera. se encuentra plena a nivel profesional ya que este año se estrenará el film "Paraguaya", que ella protagoniza y que será el primer film de su carrera.





La película ganó como proyecto de cine en el prestigioso concurso Ibermedia. El guión y dirección es de Luis Vera; el proyecto comenzó a desarrollarse en 2013 y cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República el Cabildo, la Secretaría Nacional de Cultura, el FONDEC, el INCAA argentino, y el programa IberMedia, que premia calidad, trayectoria, y contenidos.

Hablamos con Dallys sobre esta oportunidad inolvidable para ella: "Estoy inmensamente contenta y feliz. Lo más importante es que me siento muy comprometida, convencida. Tengo gran debilidad por Paraguay y por su historia. Vengo trabajando hace muchos años en Argentina, me recibí en la Escuela de Teatro de Buenos Aires".





"He realizado obras de teatro independientes, que por ahí no tienen tanta difusión. El director no me conocía, ni mi trayectoria ni mi carrera, y me conoce a través de uno de mis profesores de la escuela. Es muy amigo del director de la película y él me recomienda para el papel", amplió.

"Había trabajado textos de Shakespeare y de libros importantes con el profesor de acá. Quiso conocer mi trabajo actoral, tuvimos un proceso largo para conocernos y para que conozca mi interés por trabajar en la película y mi historia de vida. Hemos trabajado sobre algunas escenas muy conflictivas".

La modelo subrayó: "La película trata sobre una mujer sobreviviente, en 1870, post-guerra de la Triple Alianza. La mujer es ficcionada pero está basada en relatos y documentos de lo que significó en ese entonces para la mujer paraguaya, no solo haber recibido un proceso de cinco años de guerra, perder a su familia, quedar sola, sino también tener la dura tarea de seguir viviendo en el territorio con los invasores".

"Esta mujer tuvo que sobrevivir a la tarea de repoblar un país casi exterminado en su población y convivir con el enemigo", finalizó la descripción de una película que se podrá ver en los cines argentinos próximamente.