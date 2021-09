Dallys Ferreira tras ser agredida por una mujer en la calle: "Mi hija presenció todo"

Dallys Ferreira vivió una violenta situación en Paraguay, cuando, mientras se sacaba unas fotos en la calle, resultó atacada por una mujer desconocida.

La conductora habló con Nosotros a la Mañana (El Trece) y relató lo que ocurrió en esta insólita situación.

“Fue un momento sumamente desagradable, muy humillante. Yo estaba en la vereda haciéndome unas fotos muy simples donde estaba parada, yo quería mostrar el vestido porque era un vestido que me había prestado una tienda”, comenzó Dallys Ferreira.

"En un momento dado esta mujer sin mediar palabras sale de su mansión y va directamente sobre mi pareja, Nicolás. Le empieza a pegar, agarra un palo que estaba allí y le empieza a pegar, después con el mismo palo viene a pegarme a mí, yo le pido a Nicolás que grabe porque él tenía el teléfono en su mano porque me estaba sacando fotos”, añadió la conductora.

“Él no podía grabar porque estaba en un momento que no entendía nada y la mujer no paraba de agredirlo. Él se acerca y yo le agarro el teléfono y empiezo a ser agredida y ahí cuando pude, porque es muy difícil en una situación así y estando nerviosa, puse y grabé algunos instantes de esta situación increíble”, continuó Dallys.

“La mujer me insultaba, me pegaba… con el palo, con la mano, me marcó la cara y me tiraba del pelo. Yo no podía creerlo, lo que yo quería era registrar eso, porque ya sabemos los que trabajamos en el medio, que si uno no graba esto, y siendo ella una mujer muy poderosa y de mucho dinero que se aprovecha de su posición, va a ser su palabra y la de todos sus abogados y contactos, contra la mía”, explicó.

“Yo quería poder captar ese momento, que se pueda usar de prueba para captar la actitud y la acción de esta mujer. Mi hija presenció todo, porque estaba en el vehículo ahí al frente nomás, porque le habíamos bajado la ventanilla y le pusimos dibujitos para que espere que me saque las fotos”, cerró Dallys Ferreira.

