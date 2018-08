PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la actriz quien contó cómo surgió la idea de compartir ese video en las redes con ese mensaje sobre el cuerpo de las mujeres al natural.





"Es lo que pienso todo el tiempo. De hecho, en el espectáculo que hago, ' Cosa de minas ' , hablo bastante de esto y que las mujeres se muestran tal cual. Es propio del medio la mentira de hacer creer que todas las mujeres tiene el cuerpo perfecto, yo lo sé porque estoy en el medio, pero las mujeres creen que eso es cierto y no es así", comentó Dalia.

Embed Una publicación compartida por Dalia Gutmann (@daliagutmann) el 4 de Jun de 2018 a las 5:51 PDT









"Está bueno que mujeres normales como yo lo podamos hacer. Es algo que me gusta esto de jugar desde mi cuerpo normal a ser modelo de lencería".





Y fundamentó: "Sí me da un poco de vergüenza porque no es mi perfil mostrarme así. Leí en algún portal que titulan ' Diosa ' y me causa un poco de gracia. Pero me gusta también un poco. Hay que relajar y las mujeres tenemos que amigarnos con nuestro cuerpo".

Embed Una publicación compartida por Dalia Gutmann (@daliagutmann) el 7 de Feb de 2018 a las 7:15 PST







Consultada sobre si le dijo algo su marido sobre ese video, expresó: "Te digo la verdad, el video se lo mostré a Seba (Wainraich) antes de postarlo y me dijo: ' Ay me encanta ' . Me pareció muy bien de su parte. A él le pareció que estaban buenísimas las fotos".