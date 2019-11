Dalia Gutmann le propuso casamiento a Wainraich: ¡Insólita respuesta del conductor de Metro y Medio!

Mientras la rompe con el unipersonal “Cosa de minas” y trabaja en la Tv Pública en el ciclo “Animadas”, Dalia Gutmann se hizo un tiempito para escribir el libro “Tengo algo para decir”.

En ese marco de presentación del material literario, la actriz habló con Teleshow de Infobae y allí reveló que le propuso casamiento a su pareja, el talentoso Sebastián Wainraich.

“No nos hemos casado. Creo que ninguno de los dos tiene alma de producir una fiesta. Viste que ahí tiene que haber un integrante de la pareja que le guste organizar este tipo de eventos”, aclaró Dalia de entrada.

Y confesó: “En 2017. Mi papá estaba mal y como que yo le quería dar una alegría a mi papá; bueno, después falleció. Pero le dije: “¡Che, casémonos!”. Aparte nos estábamos por mudar, para equipar la casa. Muy romántico todo. Y le dije: "¡Casémonos!”. Yo soy muy así también, yo resolvía todo”.

LEER TAMBIÉN: Dalia Gutmann sorprendió con un video en lencería color rojo: "Culo potente"

“Aparte es como que me agarra un aluvión de un entusiasmo por hacer algo, y lo hago y lo resuelvo todo, y te lo preparé. Ya había visto en la agenda el 17 de julio del 17. Y no hubo... ¿cómo se dice?”, enfatiza la actriz.

Parece que la respuesta de Sebastián fue tajante: “Feedback. No hubo como un buen feedback, y no nos casamos. Y tampoco me cambió en nada. No, no, no... Me dijo: “No, no””.

“Sí, igual yo soy cero del amor romántico. A mí el amor romántico nunca me atrapó. A mí me hacés una puesta en escena como Pampita (y Roberto García Moritán)”, finalizó.