Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Yo lo llevo todos los fines de semana a correr porque necesita correr mucho porque es un perro de 45 kilos", comentó el abogado en charla con PrimiciasYa.com.









"Lo llevo con la correa atado livianito pero quiso hacer caca, íbamos con todo, no alcancé a soltarlo, me di vuelta el manubrio y me fui por encima de la bicicleta y caí sobre la calle y me raspé todo el labio", explicó el letrado.





Y contó: "Me dieron 15 puntos y me hicieron cirugía estética en el músculo del labio. No fue nada grave pero no me mordió, es más bueno ese perrito".





"El cirujano plástico me recomendó hielo y ya me puse el Perito Moreno y no baja", finalizó Mauricio con humor.